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'da firari FETÖ'cü yakalandı

Aydının ilçesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi '' kullanıcısı firari Ö.P., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö.P., tutuklandı.

Aydın'da firari FETÖ'cü yakalandı
DHA

20.02.2021, 21:34

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ByLock kullanıcısı firari Ö.P., bulunduğu adrese yapılan baskınla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.P.'nin 3 ayrı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

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