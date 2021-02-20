Aydın'da firari FETÖ'cü yakalandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Kom Grup Amirliği ekiplerinin uzun süredir peşinde olduğu FETÖ/PDY terör örgütü üyesi ByLock kullanıcısı firari Ö.P., bulunduğu adrese yapılan baskınla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ö.P.'nin 3 ayrı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.