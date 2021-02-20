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Haberler Aydın Aydın'da trafik denetiminde yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

'da trafik denetiminde yakalanan zanlısı tutuklandı

'ın ilçesinde polisin trafik denetimi sırasında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi cezaevine gönderildi. "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edilen Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Aydın'da trafik denetiminde yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı
AA

20.02.2021, 23:31

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nazilli-Aydın kara yolunda denetim gerçekleştiren polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Ö.P'nin Nazilli'de yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Ö.P. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ö.P'nin 3 telefon hattından ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

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