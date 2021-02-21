Karacasu Meydan Projesi’ne destek geldi

Aydın'da Karacasu ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı Zeki İnal'ın söz verdiği meydan düzenlemesi projesine, Ankara'dan destek geldi.

Karacasu Meydan Projesi mimarı Mete Sezer ile birlikte Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan İnal, projenin detaylarını bakan Kurum'a anlattı. Bakan Kurum, Karacasu'da gerçekleşecek bu proje için Bakanlık olarak Başkan İnal'ın yanında olacaklarını ifade etti. ■ KAZIM YÖRÜKCE