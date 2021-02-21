Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdır İlyas mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kepçeyle kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan kepçe, adaptör, kayıt kutusu, 26 metrelik yılan kamera, monitör, adaptör şarj cihazı ve aydınlatma kablosuna el konuldu. Kaçak kazı yapan; M.Y. (43), Y.G. (45), M.K. (40), A.R.A. (46), S.Y. (53), M.Ç., (51) ve Ş.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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