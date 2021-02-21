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Haberler Aydın Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

Kepçeyle arayan 7 şüpheliye suçüstü

’ın ilçesinde kepçeyle kaçak kazısı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kepçe başta olmak üzere şüphelilerin kullandıkları bütün malzemelere el konuldu.

Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü
DHA

21.02.2021, 14:31

Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hıdır İlyas mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kepçeyle kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan kepçe, adaptör, kayıt kutusu, 26 metrelik yılan kamera, monitör, adaptör şarj cihazı ve aydınlatma kablosuna el konuldu. Kaçak kazı yapan; M.Y. (43), Y.G. (45), M.K. (40), A.R.A. (46), S.Y. (53), M.Ç., (51) ve Ş.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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