Haberler Aydın Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

Kepçeyle tarihi eser arayan 7 şüpheliye suçüstü

Aydın’ın Karacasu ilçesinde kepçeyle kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kepçe başta olmak üzere şüphelilerin kullandıkları bütün malzemelere el konuldu.