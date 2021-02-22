Kuşadası’nda hırsızlar demir ızgaraları çaldı

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Anıt sokak üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile sokak üzerine gelen 2 hırsız, Anıt sokağın köşesinde bulunan 2 demir ızgarayı dakikalar içinde çaldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri dakikalarca bütün ara sokaklarda hırsızları aradı fakat bulamadı.
Izgaraları çalınan su kanalında oluşan boşluk özellikle motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdü.
Polis ekipleri demir ızgaraları çalan hırsızları bulmak için çalışma başlattı.
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