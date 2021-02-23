Gözlerim vatana feda olsun

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Mehmet Güler, Maltepe Askeri Lisesi'nin ardından 2005'te Kara Harp Okulu'ndan teğmen olarak mezun oldu. Komanda eğitimini Foça'da tamamlayıp Şırnak Çakırsögüt 1. Jandarma Özel Hareket Bölük Komutanlığı'na atandı. 19 Ağustos 2012 günü Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler ve beraberindeki 2 asker, Şırnak'ın Namazdağı mevkisinde arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu yaralandı.

2 ARKADAŞI ŞEHİT DÜŞTÜ

Ankara'da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan yaralı askerlerden Astsubay Çavuş Mutlu Yıldırım ile Uzman Çavuş Mustafa Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı ve şehit düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kazanarak yeniden hayata tutunan bir çocuk babası Mehmet Güler ise, sağ gözünü tamamen, sol gözünü ise yüzde 70 oranında kaybetti.

BÖLÜĞE YARDIM İÇİN GİTTİLER

AYDIN'DA bir kurumda şube müdürlüğü yapan gazi Mehmet Güler, 9 yıldır o günleri unutamıyor. Yaşadıklarını Yeni Asır'a anlatan Güler, şehit düşen 2 silah arkadaşının acısını hala yaşadığını söyledi. Güler unutamadığı o acı günü şu sözlerle anlattı: "2012 yılında Şırnak'ta gazi oldum. O gün Ramazan bayramının birinci günüydü. Polis noktaları, tümen ve tugaylara saldırılar yapıldı. Ben tim komutanıydım. Namazdağ civarında saldırıya uğrayan bölüğe yardıma gitmiştik. Bizim gittiğimiz yerde kayaların altına uzaktan kumandalı mayın döşemişler. Patlamanın olduğu yerdeki tepeden aşağı indiğimizde bir patlama oldu. Patlama sonucunda 3 asker yaralandık. Hastanede bir astsubay ile bir uzman çavuşumuz şehit oldu" dedi.

4 SAAT YARALI BEKLEDİ

PATLAMADA gözlerini kaybettiğini belirten Güler, "Şehit olan 2 silah arkadaşım ön taraftaydı. Ben biraz arkada kaldım. Patlamanın olduğu yere 8 metre uzaklıktaydım. Patlama olan yeri görmedim. Kayadan kopan parçalar sağ tarafta vücudumun çeşitli yerlerine geldi. Olay yerinde 3-4 saat yaralı halde kaldık. Takviye ekipler bizi çıkartıp hastaneye taşıdı. 2 ay hastanede kaldım. 2 gözüm de hiç görmüyordu. GATA Hastanesi'nde sol gözümden olduğum ameliyatlarla yüzde 30 görme sağlandı. Sağ gözümü ise tamamen kaybettim. Burnumda kırık vardı, kollarımda taş nedeniyle yaralanmalar oldu. Şu an yüzde 90 oranında engelli durumdayım" diye konuştu.

'PATLAMAYI DUYMADIM'

PATLAMA anının gözünün önünden hiç gitmediğini belirten Güler, "14 yaşında bu mesleği seçtim. Vatan, millet sevdası için biz oradaydık. Hayatımdan o an hiç çıkmıyor. O patlamanın sesi 10 kilometre uzaktan duyulmuş ama ben 8 metre yakınımdaki patlamayı duymadım. O an yüzümde bir yanma hissettim. Gözüm kapandı. Çınlama sesi geldi. 'Eyvah mayına bastım' dedim. Baktım ayaklarım vardı, ondan sonra görüntü gitti" dedi. Şehit olan astsubay Mutlu Yıldırım ile kardeş gibi olduklarını söyleyen gazi Güler, "Şanlıurfalı diğer şehidimiz Mustafa Çiftçi de çok iyi bir askerdi. Onlarla birçok operasyona katıldık. Yine olsa yine vatan için çarpışırım. Geçen sene yeniden dönmek istedim ama emekliye ayrıldığım için dönme şansım olmadığını söylediler. 9 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim" ifadelerini kullandı.

'PKK'NIN KAÇACAK YERİ KALMADI'

GARA bölgesindeki 13 şehide de çok üzüldüğünü ifade eden Güler, "Gara bölgesi operasyonu yapılan alanla, benim daha önce görev yaptığım Şırnak Hakkari kesimindeki arazi şartları aynı. O arazi şartlarında ordumuz yapılabileceğinin en iyisini yaptı. Bizim gibi operasyon yapabilecek dünyada başka bir ordu da yok. Orada şehit olan yüzbaşı Ertuğ Güler, benim devre arkadaşımdı. Mekanı cennet olsun. Özel kuvvetlerde çalışmak istediğini söylüyordu, hayaline kavuştu ancak şehitlik mertebesine ulaştı" dedi. Terör örgütünün yapılan operasyonlarla köşeye sıkıştığını belirten Güler, "Son iki üç yıldır yapılan operasyonlarla terör örgütünü bitirme noktasına gelmiş durumdayız. En büyük katkıyı insansız hava araçları sağladı. Araziye hakimiz. Terör örgütünün kaçacak yeri kalmadı. Arazide az sayıda terör örgütü mensubu kaldı. Bize karşı eylem yapma şansları kalmadı. Sadece mağaralarda saklanıyorlar" şeklinde konuştu.

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