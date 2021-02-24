  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Fabrika müdürü sırlarıyla gitti

Fabrika müdürü sırlarıyla gitti

Fabrika müdürü sırlarıyla gitti

24.2.2021

AYDIN'DA çalıştığı fabrikada, İbrahim Çiçek'in (41) cansız bedeni bulundu. Olay, Koçarlı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada müdürlük yapan evli ve iki çocuk babası İbrahim Çiçek, gece mesaisi sırasında kablo ile kendini astı. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Çiçek'in öldüğünü belirledi. Çiçek'in intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fabrika müdürü sırlarıyla gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.