Fabrika müdürü sırlarıyla gitti

AYDIN'DA çalıştığı fabrikada, İbrahim Çiçek'in (41) cansız bedeni bulundu. Olay, Koçarlı ilçesindeki bir metal fabrikasında meydana geldi. Fabrikada müdürlük yapan evli ve iki çocuk babası İbrahim Çiçek, gece mesaisi sırasında kablo ile kendini astı. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Çiçek'in öldüğünü belirledi. Çiçek'in intiharı ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE