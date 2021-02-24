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Haberler Aydın Linçten kaçarken kadına çarptı!

Linçten kaçarken kadına çarptı!

Linçten kaçarken kadına çarptı!

24.2.2021

AYDIN'DA iki aile arasında çıkan kavganın ardından linç edilmekten kurtulmak için otomobille kaçmaya çalışan Mutlu Yatağan, bir kadına çarptı. Yaralanan kadının yakınları, otomobili durdurup ön camını parke taşı ile kırıp ortalığı savaş alanına döndürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç içindeki şüpheli Mutlu Yatağan'ı öfkeli kalabalığın arasından çıkartıp göz altına aldı. Çarpma nedeniyle yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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