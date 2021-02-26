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Haberler Aydın Barışmayı reddeden eski karısını bıçakladı

Barışmayı reddeden eski karısını bıçakladı

Barışmayı reddeden eski karısını bıçakladı

26.2.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde boşandığı eski eşi ile tekrar barışmak isteyen Erencan K, bu isteğine olumsuz yanıt alınca Kardelen L'yi bıçaklayıp kaçtı. Olay, Orta Mahalle 230 sokaktaki bir evde meydana geldi. Eski eşi Kardelen L'nin (19) evine gelen Erencan K. (23) barışmak ve tekrar evlenmek istediğini dile getirdi. Genç kadın bu istek karşısında eski eşine evi terk etmesini söyleyince öfkeden deliye dönen Erencan K. yanında getirdiği bıçağı 3 kez genç kadının bacaklarına sapladı. Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan Erencan K. ise kısa sürede yakalandı.

KAZIM YÖRÜKCE

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