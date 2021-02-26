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Haberler Aydın Kızının kemikleri çıkarılırken öldü

Kızının kemikleri çıkarılırken öldü

Kızının kemikleri çıkarılırken öldü

26.2.2021

İSTANBUL Avcılar'da 10 yıl önce kayıplara karışan Güldane Biçer'i, eski eşinin öldürdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı çelişkili açıklamalar üzerine gözaltına alınan Osman Biçer'in emniyetteki ifadesinde, "Arkamdan çok işler çevirdi, beni aldattı. Dayanamadım öldürdüm, az bile yaptım" dediği öğrenildi.

CİNAYETİ yıllar sonra itiraf eden şüphelinin Büyükçekmece'de göl kenarında gösterdiği yerde talihsiz kadına ait kemik parçaları bulundu. Hastanede tedavi gören ve "Kızım bulunmadan ölmek istemiyorum" diyen anne ise kızının kemikleri bulunduğu sırada hastanede hayatını kaybetti.

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