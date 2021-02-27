Çine Çayı’ndan geçmek için ölümü göze alıyorlar

AYDIN'IN Çine ilçesine bağlı Umurköy mahallesinde yaşayan vatandaşlar, köprü olmadığı için Çine çayının iki yakası arasına kendi kurdukları 30 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak bahçelerine ulaşımı sağlıyor. Teleferikten geçerken köylüler ölüme adeta meydan okuyor. Mahalleliler, araçlarıyla tarlalarına gitmek istediklerinde 20 kilometre dolaşmak zorunda kaldıklarını belirterek bölgeye köprü yapılmasını istiyorlar. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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