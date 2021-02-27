Türkiye’nin 70’inci Acil Çağrı Merkezi Aydın’da hizmete girdi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca tüm acil yardım numaralarının "112" çatısı altında birleştirilmesinin ardından tek numara uygulaması, Aydın'da hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Aydın'da acil çağrıların tek merkezde toplandığı çağrı merkezinin faaliyete geçtiğini belirterek, "112 Acil Çağrı Merkezi sistemi vatandaşımızın tek bir numaradan yetkililere ulaşabileceği bir sistem. Aydın'da 70'inci çağrı merkezi olarak, yerli ve milli bir yazılımla hayata geçirildi bu sistem" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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