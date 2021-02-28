Minik serçenin kalbine dokundu

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nde İtfaiye eri olarak çalışan Murat Sivrioğlu, işten dönerken bir serçenin balkona çarparak yere düştüğünü fark etti. Sivrioğlu, yerde hareketsiz yatan kuşu alıp eliyle kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından serçe canlandı. Sivrioğlu'nun kanatlarının ovalamasının ardından kuş uçtu.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

O anları cep telefonuyla kaydeden itfaiyeci Murat Sivirioğlu, insanlık görevini yaptığını belirterek, "Kuş bir anda balkona çarpıp önüme düştü. Hareket etmediğini fark edince insanlara uygulandığı gibi kuşa kalp masajı yapmaya başladım. Her uygulamada kalbinden bir ses geldiğini duydum. 15-20 saniye sonra kuş hareketlendi. Daha sonra uçması için kanat kısmını ovaladım. Kendine geldikten sonra kuş uçtu. İnsanları kurtardığımız gibi bir canlıyı da hayata döndürmüş olmaktan sevinçliyim" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE