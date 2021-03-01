İyi ki yaptın baba!

Aydın'da 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlı yaşayan 25 yaşındaki Eylül Karakaya, babası Ahmet Karakaya'dan (45) nakledilecek olan böbrek ile ikinci hayata merhaba diyecek. Aydın'ın Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde yaşayan Eylül Karakaya'ya 15 yaşında böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Yaklaşık 10 yıldır diyalize bağlı olarak yaşamını sürdüren ve nakil için sıra bekleyen genç kıza müjdeli haber babasından geldi. Babadan alınan tahliller sonrası dokuların uyuştuğu ve organ naklinin yapılabileceği haberi Karakaya ailesini sevince boğdu.



'ORGANLARINIZI BAĞIŞLAYIN'

Kızının tekrar eski sağlığına kavuşması için böbreğini değil, canını bile vermeye hazır olduğunu söyleyen baba Karakaya, "Eğer çocuklarında organ rahatsızlığı olan aileler varsa çekinmeden çocuklarına organlarını bağışlasınlar" dedi.

İHSAN KARATAŞ