  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın

Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın

’ın Söke ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın

01.03.2021, 17:26

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi alt sanayi bölgesinde yer alan Seyfettin K.'ya ait atık stoklama ve geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını atık yağların bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında preslenmiş atıkların bir bölümü ile bir forklift yandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Söke’de geri dönüşüm deposunda yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.