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Haberler Aydın 3’üncü kattan düşen Zeynep ağır yaralandı

3’üncü kattan düşen Zeynep ağır yaralandı

3’üncü kattan düşen Zeynep ağır yaralandı

2.3.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 3. kattan düşen Zeynep Selek (37) yaşam savaşı veriyor. Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde meydana geldi.

Eşinden yeni boşandığı öğrenilen Zeynep Selek yeni taşındığı evinde, erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine balkona çıkan kadın 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan ve ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, Selek'in erkek arkadaşı tarafından aşağıya atılmış olup olmadığını araştırıyor.

KAZIM YÖRÜKCE

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