Aydınlı Emrah yaşamak istiyor

AYDIN Efeler'de geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulan Emrah Köseoğlu (29), tüm vatandaşlara kan ve ilik bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.

Hastalığını yenerek sağlığına kavuşacağını inandığını kaydeden Köseoğlu, "Ümidimi asla kaybetmedim. Ben bu hastalığı yeneceğim. Buna inanıyorum. Bu yaşam savaşında insanların desteğine ihtiyacım var. Lütfen yaşamamız için hayatınızın 5 dakikasını bize ayırın, kan ve ilik bağışında bulunun. Yapacağınız kan ve ilik bağışıyla kazanılacak hayatlar olabilir" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ