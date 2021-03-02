AYDIN'IN Nazilli ilçesinde sürücüsü Y.G'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu TIR yola devrildi.
Araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza sonrası TIR'ın dorsesinde bulunan tütün balyaları yola savruldu. Yola dökülen mazot belediye ve itfaiye ekipleri tarafından temizlenirken, Aydın-Denizli devlet karayolu trafiğe kapandı. Temizliğin bitirilmesinin ardından TIR çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Yola devrilen TIR’dan tütün balyaları saçıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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