Bayıltan savunma

Aydın'da geçen yıl, polis memuru Hatice Büşra Çetinkaya'yı (28) otomobilinde kurşun yağmuruna tutarak öldüren, annesi Güngör Çetinkaya'yı da ağır yaralayan polis memuru Suat Teke'nin (27) yargılanmasına devam edildi.

"Psikolojim bozuldu" diyerek ilk duruşmada savunma yapmayan Teke, ikinci duruşmada ise, "Polis olarak böyle bir suçtan dolayı burada olmaktan utanıyorum. Yaptığımın hiçbir izahı yok. Hiçbir neden ve hiçbir sebep böyle bir şeyin gerekçesi olamaz. Kendimden nefret ediyorum" dedi.

Sanık Suat Teke'nin anlattıkları sırasında saldırıda ağır yaralanan, Hatice Büşra Çetinkaya'nın annesi Güngör Çetinkaya, fenalaştı. Polis ekipleri ve yakınlarının yardımı ile salondan çıkarılan anne Çetinkaya, adliye merdivenlerinde bayıldı. Acılı anne, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Suat Teke'nin tutukluğunun devamına karar vererek duruşmayı 21 Nisan'a erteledi.

"SÖYLEDİKLERİNİN YÜZDE 80'İ YALAN"

DURUŞMANIN ardından Yeni Asır'a açıklamada bulunan baba Zekeriya Çetinkaya, "Nişanlı değil, evli değil. Hangi sıfatla benim kızımı öldürdü. En ufak bir şeyde kızıma argo konuşup hakaret ediyordu. Bu yüzden kızım onu istemedi. İrtibatı benim kızım kesti. Değişik telefon hatlarından mesajlar atarak kızımın huzurunu kaçırdı. Bizimle de tehditler etmiş. Kızım, bana 'sizlerin başına bir şey gelmesinden korkuyorum' demişti. Sanığın söylediklerinin yüzde 80'i yalan. Adalete güveniyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE