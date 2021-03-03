Vali Aksoy: Düşük riskli iller arasında olmalıyız

AYDIN Valisi Hüseyin Aksoy, kontrollü normalleşme sürecinde Aydın'ın orta riskli iller arasında yer aldığını belirtti. Mevcut durumu koruyup düşük riskli iller arasında yer almanın Aydınlı vatandaşlara bağlı olacağını dile getiren Vali Aksoy, "Bu süreçte Aydın orta riskli iller arasında yer almıştır. Mevcut durumumuzu koruyarak düşük riskli iller içinde yer almak bize bağlı olacaktır. Bunu hep birlikte sağlayabiliriz" diye konuştu.

ÖTE yandan Aydın'daki vaka sayıları da açıklandı. Nüfusu 1 milyon 119 bin olan Aydın'da, bir hafta içinde her yüz bin kişiden 42.24'ü korona virüsüne yakalandı. Hesaplamalara göre Aydın'da günde ortalama 66 vaka görülürken, bu rakam son bir haftada 464'e ulaştı.

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