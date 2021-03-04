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Haberler Aydın Aydın Karacasu'da iki ev alevlere teslim oldu

'da iki ev alevlere teslim oldu

'ın ilçesinde çıkan yangında iki ev kül oldu. Yangına uykuda yakalanan ev sakinleri, kokuyu fark eden vatandaşlar tarafından dışarı çıkartılınca ölümden kurtuldu.

Aydın Karacasu'da iki ev alevlere teslim oldu

4.3.2021

Karacasu'ya bağlı Yenice Mahallesi Cami Caddesinde bulunan bir evde sabaha karşı yangın çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen alevler, bitişik durumdaki 2 evi sardı. Dumanı fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangına 5 arazöz, 3 su tankeri ile itfaiye ekipleri müdahale etti.

İNCELEME YAPILDI

UZUN uğraş sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında Hakan Kuyucaklıoğlu ve Karacasu Belediyesi Eski Belediye Meclis Üyelerinden Necdet Kuzu'ya ait birer ev ve Güngör Erdem'e ait bahçe mutfağı tamamen yandı. Çevredeki evlere sıçrayan yangında bazı vatandaşların bahçe depolarındaki kömür ve odunları da zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri de alana yerine gelerek incelemelerde bulundu.

■ ÜMİT ÖZMEN

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