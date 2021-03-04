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Haberler Aydın Aydın'da otomobil korkuluklara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

'da otomobil korkuluklara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

- Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Aydın'da otomobil korkuluklara çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

05.03.2021, 01:12

Kaza, Otogar Kavşağı'nda saat 19. 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 ADG 012 plakalı ticari araç sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ticari araç devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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