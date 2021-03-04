Firari ölüm makinesi her yerde aranıyor

8 yıldır firari olan 'Ölüm makinası' lakaplı Hüseyin Türkmen 22 yıl daha yakalanmaz ise davası zaman aşımına uğrayacak ve işlediği suçlardan ceza almayacak. Türkmen ilk cinayetini 8 yıl önce hamile olan ablasını tekmeleyerek işledi.

Türkmen doğmamış 5 aylık yeğenini ölümüne neden olmak ve darp suçlarından tutuklandı. 2 yıl cezaevinde yatan Türkmen, denetimli serbestlikten tahliye oldu.

KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

GÖZÜ dönmüş katil cezaevinden çıktıktan sonra eşi Ümmühan Türkmen kendisinden boşanmak istedi. Boşanma isteğini duyunca çılgına dönen ve köy girişine pusu kuran Türkmen, kayınpederi ve eşini kurşun yağmuruna tuttu. Kayınpederi İbrahim Türkmen (72) ölürken, karısı Ümmühan Türkmen (41) ile kayınbiraderi Durmuş Türkmen (50) ağır yaralandı.

Olayın ardından kayıplara karışan Hüseyin Türkmen'in yakalanması için jandarma ekipleri ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Türkmen'in dağlık arazide açtığı ateş sonucu Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan şehit oldu.

■ İHSAN KARATAŞ