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Haberler Aydın Jandarma çalınan otomobili sahibine teslim etti

Jandarma çalınan otomobili sahibine teslim etti

’ın ilçesinde bir otomobili çaldıkları iddiasıyla 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma çalınan otomobili sahibine teslim etti

4.3.2021

AYDIN İncirliova'da otomobili çaldıkları iddiasıyla 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay, Dereağzı Mahallesinde meydana geldi.

GÖZALTINA ALINDI

D.O, otomobilinin evinin önünde olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İncirliova İlce Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, titiz bir çalışma ile otomobilin yerini ve şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonla M.A.A., A.E., M.A.A, G.E. ve S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından bulunan otomobil ise sahibi D.O'ya teslim edildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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