Kimsesiz öğretmene öğrencileri sahip çıktı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde, çeşitli okullarda öğretmenlik yapan 82 yaşındaki Mehmet Yalçın, Kuşadası'nda vefat etti. Yakını olmayan bu nedenle İzmir'de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen öğrencileri, destek olarak emekli öğretmenin doğduğu topraklarda defnedilmesini sağladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın önderliğinde öğrencilerde destek verince cenaze Koçarlı ilçesindeki Cihanoğlu Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı Mezarlığında, tabutu öğrencilerinin omuzlarında toprağa verildi. Cenaze namazına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve yaklaşık 40'a yakın mezun ettiği öğrencisi katıldı.

■ İHSAN KARATAŞ