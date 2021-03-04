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Haberler Aydın Tartıştığı amcaoğlunu silahla yaraladı

Tartıştığı amcaoğlunu silahla yaraladı

'ın ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Sözlü olarak başlayan tartışmada silahını çekerek amcaoğlunu bacağından yaralayan Ü.K. olaydan sonra kayıplara karıştı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ü.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı amcaoğlunu silahla yaraladı
İHA

05.03.2021, 01:02

Olay, Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları olduğu öğrenilen A.K. ve Ü.K. sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada silahını çeken Ü.K. amcasının oğlu A.K.'yı yaraladı. Çevredeki vatandaşlar olayı polis ve acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi bacağından yaralanan A.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Ü.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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