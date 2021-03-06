Camikebir Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi'nde, iddiaya göre cinnet getiren B.P. (64), evinde karısı D.P'yi (57) bıçakla sırtından ağır yaraladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan B.P, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Aydın'daki cinayette korkunç ayrıntı! Yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunmuş!
Aydın'da kan donduran olay! Cinnet getiren adam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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