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'da kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı

'ın Efeler ilçesinde, merdivenle çıktığı ağacın dalını motorla kesen genç adam hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki dal üzerine düşen adam, 2 metre yükseklikten bu kez de yere düştü. Geçimini ağaç kesimi ile sağladığı öğrenilen 35 yaşındaki , hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da kestiği ağaç üzerine düşen işçi yaralandı
DHA

08.03.2021, 19:54

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Veysipaşa Mahallesi, 1606 Sokak'taki boş bir arsada meydana geldi. Veli Ak, merdiven yardımıyla çıktığı ağacın dalını motorlu testere ile kesmeye başladı. Kestiği yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ağaç dalı Ak'ın üzerine düştü.

Ak, dalla birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Dalın altında kalan Ak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri sol bacağı kırık olan, omuz, kaburga ve boynunda da incinme bulunan Ak'ı, dalın altından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Ak, tedaviye alındı. Geçimini ağaç kesim işleri ile sağladığı öğrenilen Ak'ın durumunu iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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