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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu! 2 yaralı

’ın ilçesinde ehliyetsiz sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşları küçük olan çocuklar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü şarampole uçtu! 2 yaralı
İHA

09.03.2021, 17:42

Kaza, 15.30 sıralarında Hülya Koçyiğit caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö.E. (17) yönetimindeki 09 AES 438 plakalı otomobili ile seyir halinde ilerlerken Gazibeğendi önünde virajı alamayarak aydınlatma direğine çarpıp şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü M.Ö.E. ve arkadaşı H.G. (16) Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken yaşları küçük olan çocuklar ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



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