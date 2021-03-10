Bahçe duvarına asılı kaldı

AYDIN'IN Didim ilçesinde otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta bekleyen ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun altında bulunan sitenin bahçesine uçtu. Kaza, Efeler Mahallesi Selvi caddesi üzerinde meydana geldi.

SELVİ caddesi üzerinde seyir halinde olan S.Ç, cadde üzerindeki kırmızı ışıkta bekleyen M.E'nin kullandığı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.Ç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan bir sitenin bahçesine uçtu. Kazayı görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sitenin bahçesine uçan aracın şoförü S.Ç. yaralanırken, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN