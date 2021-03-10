Engelli 2 oğluyla sokakta kaldı!

AYDIN'IN Karpuzlu ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Hafize Ulu ve engelli 2 oğlu, yangında evlerinin kül olması sonucu sokakta kaldı. Akrabalarının yanına sığınan aile, başlarını sokacak bir ev yapılması için hayırseverlerin yardım eli uzatmalarını istedi.

Yangından sadece canlarını kurtarabildiklerini belirten Zekeriya Ulu, "Tek katlı evimizde engelli maaşıyla geçiniyorduk. Evimiz yandı. Akrabalarımızın yanına sığındık. Bir eve kavuşabilmek için yardım bekliyoruz" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE