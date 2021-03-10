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Haberler Aydın Vatanı uğruna hayatını kaybedenler anıldı

Vatanı uğruna hayatını kaybedenler anıldı

Vatanı uğruna hayatını kaybedenler anıldı

10.3.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Bitlis'te düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit askerler için lokma hayrı yapıldı. 5 bin kişilik lokma hayrında, tüm şehitler anıldı. Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önündeki hayra, vatandaşlar ilgi gösterdi.
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