Vatanı uğruna hayatını kaybedenler anıldı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde Bitlis'te düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden şehit askerler için lokma hayrı yapıldı. 5 bin kişilik lokma hayrında, tüm şehitler anıldı. Adnan Menderes Bulvarı Bey Camii önündeki hayra, vatandaşlar ilgi gösterdi.
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