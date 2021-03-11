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Haberler Aydın 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti

'ın ilçesinde 3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının görevli olduğu mezarlıkta, av tüfeğini karnına ateşleyerek intihar etti. Genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 ay önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.

3 gün önce nişanlısından ayrılan genç kız, babasının çalıştığı mezarlıkta intihar etti
DHA

11.03.2021, 18:15

İncirliova Asri Mezarlığı'nda yaşanan intihar edinilen bilgiye göre şöyle meydana geldi; A.C. (17), saat 14.00 sıralarında babası A.C.'nin görev yaptığı mezarlığa geldi. Ardından da babasına ait av tüfeğini alıp, tuvalete gitti. Tüfeği karnına ateşleyen genç kız, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.C. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın 3 ay önce nişanlandığı, 3 ay önce de nişanlısından ayrıldığı öğrenildi.



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