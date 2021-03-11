İlçenin sevilen ismi Doğaner koronaya yenildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Süleyman Doğaner koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Cuma Mahallesi'nde yaşayan Doğaner'in bir süre önce durumu ağırlaştı. Doğaner tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlçenin sevilen isimlerinden Doğaner'in ölümü yakınlarını derinden üzdü.

■ İHSAN KARATAŞ