14 yasındaki Yusuf çatıdan ölüme atladı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde 14 yaşındaki Yusuf Taşkın, 10 katlı binanın çatısından kendini aşağıya bıraktı. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi. Olay, Zeybek Mahallesi 5. caddede meydana geldi. Yusuf Taşkın 10 katlı binanın çatı katından kendini aşağı attı.

Beton zemine düşen gencin yerde kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 acil yardım ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Yusuf Taşkın hayata tutunamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

■ KAZIM YÖRÜKCE