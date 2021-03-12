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Denizde mahsur kalan üç kişi kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tekne ile denize açılan ve geri dönemeyen üç kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar sahil güvenlik ekiplerine teşekkür etti.