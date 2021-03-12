Elektrik kontağındaki kıvılcım yangına dönüştü

AYDIN Efeler'de bir evde çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Ekipler tarafından yapılacak çalışmanın ardından yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirleneceği öğrenildi.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI