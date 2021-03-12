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Haberler Aydın Kuşadası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

Belediyesi’nden uyarısı

Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılar konusunda uyardı. tarafından yapılan açıklamada “ amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediyesi’nin adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle para ve yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tip aramalara itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.

Kuşadası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
İHA

12.03.2021, 18:03

Kuşadası Belediyesi, son günlerde artan dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Belediyenin vatandaşları arayarak yardım adı altında para talebinde bulunmasının mümkün olmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Dolandırıcılık amacı taşıyan bazı kötü niyetli kişilerin Kuşadası Belediyesi'nin adını kullanarak vatandaşlarımızı aradığı ve çeşitli gerekçelerle yardım talebinde bulunduğu tespit edilmiştir. Belediyemizin vatandaşları arayarak para ve yardım talebinde bulunması kesinlikle söz konusu değildir. Yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal etmeye çalışan kötü niyetli kişiler tarafından yapılan bu tür aramalara ve yardım taleplerine itibar edilmemesi ve benzer girişimlere maruz kalan hemşehrilerimizin kurumumuza, adli mercilere veya kolluk kuvvetlerine başvurmaları önemle rica olunur."

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