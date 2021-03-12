Söke Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Söke-Milas karayolunda drone destekli denetim yapıldı.
Gerçekleşen denetimlerinde Muradiye Kavşağı'ndan kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen sürücüler affedilmedi.
Denetimde kurallara uymayan 20 sürücüye toplam 5 bin 598 TL cezai işlem uygulandı.
Söke'de kural ihlali yapanları drone yakaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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