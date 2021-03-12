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Haberler Aydın Söke'de kural ihlali yapanları drone yakaladı

'de kural ihlali yapanları yakaladı

’ın ilçesinde polis ekipleri, destekli denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, kural ihlali yapan 20 sürücüye toplam 5 bin 598 lira para cezası kesildi.

Söke'de kural ihlali yapanları drone yakaladı
İHA

12.03.2021, 18:03

Söke Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Söke-Milas karayolunda drone destekli denetim yapıldı.

Gerçekleşen denetimlerinde Muradiye Kavşağı'ndan kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen sürücüler affedilmedi.

Denetimde kurallara uymayan 20 sürücüye toplam 5 bin 598 TL cezai işlem uygulandı.

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