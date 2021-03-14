Aydın’da üreticilere susuzluk toplantısı

AYdın barajlarında sulama sezonu için gereken 580 milyon metreküp suyun sadece 205 milyon metreküpü depolandı. Tasarruf tedbirleri kapsamında, sulama sezonunda 2 kez su verilecek olan çiftçileri bilgilendirmek için Efeler Ziraat Odası'nda toplantı düzenlendi. DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, "Aydın'da tarımsal sulama için ihtiyacımız olan suyun yarısına bile sahip değiliz. Bu yüzden idareli kullanmalıyız" dedi.