AYDIN'DA korona tedbirleri kapsamındaki maske zorunluluğu, Cumartesi Pazarı'nda hiçe sayıldı. Artan vakalara rağmen maskelerini çene altına indiren pazar esnafı ve vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Kontrollü normalleşme ile birlikte orta riskli kategorideki Aydın'da semt pazarları ile cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğunun en yüksek olduğu pazarlardaki kural tanımazlık ise isyan ettiriyor.
Cumartesi pazarında maskesiz alısveris! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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