  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Cumartesi pazarında maskesiz alısveris!

Cumartesi pazarında maskesiz alısveris!

Cumartesi pazarında maskesiz alısveris!

14.3.2021

AYDIN'DA korona tedbirleri kapsamındaki maske zorunluluğu, Cumartesi Pazarı'nda hiçe sayıldı. Artan vakalara rağmen maskelerini çene altına indiren pazar esnafı ve vatandaşlar 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Kontrollü normalleşme ile birlikte orta riskli kategorideki Aydın'da semt pazarları ile cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor. Yoğunluğunun en yüksek olduğu pazarlardaki kural tanımazlık ise isyan ettiriyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cumartesi pazarında maskesiz alısveris! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.