Direksiyon başında kalp krizinden öldü

AYDIN Nazilli'de trafikte seyir halindeyken kalp krizi geçiren Kemal Tosun yaşamını yitirdi. Ayağını gaz pedalından çekemeyen sürücünün otomobili, çöp konteyneri, elektrikli bisiklet, reklam panosu ve bisiklete çaptıktan sonra kamyonetin altına girdi. Feci kazada sürücü Kemal Tosun hayatını kaybetti, H.A.Y. (25) ve B.E.Y. (24) de yaralandı.

■ ÜMİT ÖZMEN