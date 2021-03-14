Evlendikten 6 ay sonra kansere yenildi

AYDIN'DA 6 ay önce dünya evine giren ve evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen 30 yaşındaki Selma Ayrancı, yaşam savaşını kaybetti. Çine ilçesinde yaşayan Selma Ayrancı'nın mutluluk sevinci duyduğu haberle yıkıldı.

PANKREAS KANSERİ

AYDIN Devlet Hastanesi Diyaliz Servisi personeli Veysel Ayrancı ile 6 ay önce yuva kuran Selma Ayrancı'ya evlendiği gün pankreas kanseri teşhisi konuldu. Hayatının baharındaki genç kadının, gelinliği üzerindeyken aldığı korkunç haber sonrası hayatı kabusa döndü. Eşinin görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan Ayrancı, kansere karşı verdiği yaşam savaşında yenik düştü. Mutluluğa doyamadan hayata veda eden Ayrancı, Çine'nin Ormaniçi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE