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Haberler Aydın Aydın’a fırtına uyarısı

’a fırtına uyarısı

’da bugün akşam saatlerinde etkili olması beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Aydın’a fırtına uyarısı

15.03.2021, 13:10

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/sa) ve yerel olarak kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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