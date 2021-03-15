Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/sa) ve yerel olarak kısa süreli tam fırtına (100 km/sa) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Aydın’a fırtına uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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