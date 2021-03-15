İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün 22.00 sıralarında Dallıca Mahallesi'nde restoran ve düğün salonu olarak hizmet veren bir işletmenin açık olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda sokağa çıkma kısıtlamasında işletmede suçüstü yaptığı 16 kişiye Covid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 TL ceza uyguladı.
Uşak'ta eğlence merkezine çevrilen müştemilata korona baskını
Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye 50 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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