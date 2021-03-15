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Haberler Aydın Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye 50 bin TL ceza

Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye 50 bin TL ceza

'ın ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında, açık olduğu belirlenen eğlence merkezine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Covid-19 tedbir ve kısıtlamalarına aykırı eğlenen 16 kişiye, toplam 50 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Kısıtlamada açık olan eğlence merkezindeki 16 kişiye 50 bin TL ceza

15.03.2021, 18:34

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün 22.00 sıralarında Dallıca Mahallesi'nde restoran ve düğün salonu olarak hizmet veren bir işletmenin açık olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda sokağa çıkma kısıtlamasında işletmede suçüstü yaptığı 16 kişiye Covid-19 tedbir ve kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 TL ceza uyguladı.



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