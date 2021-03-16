AYDIN'DA, seyir halindeyken birden alev alarak yanmaya başlayan otomobil içerisindeki 4 kişilik aile canını zor kurtardı. Olay, Efeler ilçesi hayvan pazarı yolu üzerinde meydana geldi.
Muğla Bulvarı istikametine doğru seyir halinde olan Eyüp Dincer idaresindeki 35 VS 901 plakalı otomobil, elektrik tesisatının kısa devre yapması üzerine birden alev aldı. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişilik aile, dumanları fark edince aracı durdurup dışarıya çıkarak canlarını son anda kurtardı. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
4 kişi yanan araçtan son anda çıkmayı başardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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