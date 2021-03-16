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Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

'ın ilçesinde, ahırdaki hayvanlarının sütünü sağarken akıma kapılan 19 yaşındaki Yahya Dağcı, hayatını kaybetti. Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ahırda elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
DHA

16.03.2021, 18:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 18:07

Yalınkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yahya Dağcı, kendilerine ait ahırdaki hayvanların makineyle sütünü sağarken akıma kapıldı.

Yakınları tarafından bulunan gencin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.
Dağcı'nın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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