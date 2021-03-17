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Haberler Aydın Aydın'da silahlı kavga! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

'da silahlı kavga! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Son dakika... 'ın ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Aydın'da silahlı kavga! 1'i ağır 5 kişi yaralandı
AA

17.03.2021, 08:51

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı.

Tarafların pompalı tüfekle birbirlerine ateş açması sonucu F.A, K.E. ve U.B. ile o sırada sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan U.B'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan B.C, E.C, G.İ, O.İ, Ç.S.T. ve G.Ü'yü gözaltına aldı. Ayrıca, pompalı tüfek, tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

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