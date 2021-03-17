Aydın’da vaka sayıları yükseliyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan tabloda Aydın'da vaka oranı geçen haftaya oranla 9.29 artış gösterdi. 100 bin nüfusa göre vaka oranları geçen hafta 49.42 olan Aydın'da vaka sayısı 58.71'e yükseldi. Vaka sayılarının her hafta artış göstermesi, birçok kısıtlamadan muaf olan Aydın'da endişe yarattı.

ORTA risk grubu sayılan sarı renkli iller arasında yer alan Aydın'ın vaka sayılarında artışın sürmesi halinde turuncu renkli iller arasına gireceği ifade ediliyor. Yetkililer, kısıtlamaların söz konusu olmaması için vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik konularına uyulması yönünde çağrıda bulundu.

■ KAZIM YÖRÜKCE