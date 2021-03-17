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Haberler Aydın Definecilerin bulduğu küp müzeye kazandırıldı

Definecilerin bulduğu küp müzeye kazandırıldı

Definecilerin bulduğu küp müzeye kazandırıldı

17.3.2021

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde kaçak kazı yapan define avcıları antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan 1.5 metre yüksekliğindeki küpü gün yüzüne çıkardı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi.

Yapılan incelemede kültür varlığının, çağlar boyunca tahıl ve zeytinyağı depolamada kullanılan pişmiş topraktan imal edilmiş "Pithos" olduğu tespit edildi. Çıkarılan küp Karacasu'daki Afrodisias Müzesi'ne götürüldü.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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